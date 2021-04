W weekend w całym kraju możemy się spodziewać wiosennej pogody. Już w piątek nastąpi znaczna poprawa - będzie cieplej i słoneczniej, zwłaszcza na południu kraju – zapowiada synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron.

Zdjęcie ilustracyjne / FILIP SINGER / PAP/EPA

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego powiedział PAP, że w piątek temperatura maksymalna osiągnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do nawet 13 stopni na Dolnym Śląsku.

W południowej części kraju będzie dość pogodnie, nieco więcej chmur będzie na północy, a także na Wybrzeżu, gdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu.



Odczuwalnie może być nieco chłodniej przez wiatr, wzmagający się do umiarkowanego i porywistego. Najsilniejsze porywy wiatru będą nad morzem - do 60 km/h i na obszarach podgórskich Karpat - tam porywy nawet do 70 km/h, a wysoko w górach, Karpatach i Sudetach, to już nawet 80 km/h - wyjaśnił Gawron.



Na przeważającym obszarze kraju będzie jednak sporo słońca. Jeszcze cieplej i pogodniej ma być w weekend.

W weekend gwałtowne ocieplenie

Jak wynika prognoz w najbliższy weekend możemy się spodziewać ocieplenia i to sporego. W niektórych miejscach w kraju temperatura może sięgać 20 stopni.

Jedynie nad morzem będzie wyraźnie chłodniej. Tam maksymalnie zobaczymy 10 stopni Celsjusza. Również na północy kraju możemy spodziewać się opadów deszczu. Poza tym będzie słonecznie i bezdeszczowo.

Niestety już we wtorek może zaskoczyć nas ochłodzenie. Zacznie spływać do nas dużo chłodniejsze powietrze z północnego zachodu.

Nocami znów wrócą przymrozki, a górach może pojawić się nawet mróz.