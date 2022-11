W niedzielę mroźne powietrze zacznie powoli opuszczać Polskę. Po kilku zimnych dniach wróci typowa jesień z dodatnią temperaturą w ciągu dnia.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę wpływ na pogodę nad Polską będzie miał jeszcze płytki niż z rejonu Zalewu Szczecińskiego, który ściąga do kraju chłodne powietrze znad Bałtyku.

Stopniowo zimne masy powietrza arktycznego będą przenosiły się na północ i w pierwszych dniach tygodnia w dzień powróci dodatnia temperatura.



Po chwilowym ataku zimy, w niedzielę pogoda zacznie się poprawiać. Pogodnie będzie w południowo-zachodniej Polsce i w centrum. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, w północnej połowie kraju, możliwe są opady śniegu. W zachodniej i centralnej części Pomorza, na Kujawach i na północy Wielkopolski możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na krańcach południowych i południowo-wschodnich będą to już zdecydowanie słabsze opady - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.



Na północnym wschodzie temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 do minus 1 stopnia Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od zera do plus trzech stopni.

Wiatr będzie słaby, na północy kraju okresami umiarkowany, z kierunków południowych.