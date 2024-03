Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Synoptycy zapowiadają przymrozki - temperatura w nocy spadnie do -4 st. Celsjusza, a w niektórych regionach nawet do -6 stopni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To już ostatnie dni kalendarzowej zimy, dlatego początek tygodnia, za sprawą napływu z północy powietrza pochodzenia arktycznego, będzie chłodny. W nocy w całym kraju wystąpią przymrozki. W środku tygodnia nadejdzie ocieplenie, ale będzie to krótkotrwały zwiastun wiosny, bo w weekend czeka nas ponowne ochłodzenie.

Pierwsza część tygodnia zapowiada się z przymrozkami - synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw.

/ IMGW / Zrzut ekranu

Co nas czeka w tym tygodniu?

W poniedziałek w nocy przymrozki wystąpiły całym kraju, termometry pokazywały do -3°C, a w kotlinach górskich nawet do -6°C. W dzień na zachodzie kraju na ogół bez opadów, jednak na wschodzie miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0°C na południowym-wschodzie do 5°C na zachodzie.

We wtorek, po nocnych przymrozkach, ranek nadal będzie chłodny. W dzień natomiast pogodnie, ale chłodno. Jedynie na wschodzie miejscami mogą wystąpić słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna na Podkarpaciu i Podhalu zaledwie około 0°C, ale w Wielkopolsce i Pomorzu Zachodnim prawie 10°C.