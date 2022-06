Burzowo zapowiada się pierwszy dzień astronomicznego lata. Zagrzmi w niemal wszystkich regionach kraju. Chłodniej niż w poprzednich dniach będzie na wschodzie Polski. Temperatura nie przekroczy tam 16 stopni Celsjusza. Cieplej na zachodzie, gdzie termometry pokażą powyżej 20 stopni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przed południem temperatura na przeważającym obszarze kraju będzie się wahać od 9 do 14 stopni Celsjusza.

Chłodniej - o tej porze - na Pomorzu i obszarach podgórskich, tam 7-8 st. C - mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie się wahać od 14-16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 24 st. C na zachodzie.

Burze w ciągu dnia są możliwe w całej Polsce - przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Tam również można spodziewać się przelotnych opadów deszczu.

W rejonie Mazowsza, Lubelszczyzny oraz w Tatrach może silniej wiać - w porywach do ok. 70 km/h.



Noc będzie pochmurna. Początkowo na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu i słabe burze. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Na obszarach podgórskich około 7 stopni - przekazała synoptyk IMGW.



Dodała, że w nocy powieje słaby wiatr. Nad morzem i wschodzie kraju będzie umiarkowany.

