Przed nami burzowy weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem o wielkości 5 cm, ulewami, a nawet trąbami powietrznymi, które mogą wystąpić na południowym wschodzie kraju.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

"Przed nami weekend, który upłynie pod znakiem dynamicznej sytuacji pogodowej. Już od soboty prognozujemy burze z gradem o wielkości nawet 5 cm, intensywne opady deszczu do 50 mm oraz silne porywy wiatru do 100 km/h. W niedzielę na południowym wschodzie kraju wystąpią też warunki sprzyjające pojawieniu się trąby powietrznej" - czytamy w komunikacie IMGW.

W sobotę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na wschodzie i południu kraju do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw.







Temperatura maksymalna od 23 do 25 st. C na północnym zachodzie i nad morzem oraz w dolinach sudeckich. Na wschodzie od 30 do 31 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy w porywach do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.



W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na nielicznych obszarach duże. Miejscami opady deszczu, głównie przelotne, a na wybrzeżu oraz krańcach południowych i wschodnich burze.



Prognozowana wysokość opadów w burzach do 10 l/mkw. Lokalnie mgły. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu także dość silny i silny, przeważnie południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, w czasie burz do 80 km/h.



W niedziele chłodniej

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. W południowo-wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu możliwe burze, lokalnie z gradem.



Na południowym zachodzie opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów na południu i południowym wschodzie do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 21 st. C na zachodzie do 30 st. C na wschodzie.



Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

Nawałnice w Polsce

Warto przypomnieć skutki niedawnych nawałnic w całej Polsce. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z zalaniami, wielkim gradem i zniszczeniami w wielu województwach. Stary szacowane były na miliony złotych.



Ogromne szkody burze wyrządziły kilkanaście dni temu w Głogoczowie pod Myślenicami, gdzie woda zalała kilkadziesiąt budynków i wdarła się na drogę krajową nr 7, wstrzymując na kilka godzin dojazd do Zakopanego.

Potężna burza przeszła też nad Lisią Górą koło Tarnowa. Wichura zerwała 17 dachów, łamała drzewa i słupy energetyczne. Podtopionych zostało wiele domów.

Potężna ulewa wyrządziła także spore zniszczenia w gminie Kościelisko koło Zakopanego. Podmyte zostały drogi, uaktywniło się osuwisko w Dzianiszu, a w Witowie trasa województwa została zatopiona przez wodę. Podobna sytuacja miała miejsce w Łącku, gdzie spadło ponad 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Małe potoki zamieniły się w rwące rzeki. Zalana była droga z Krościenka do Starego Sącza, podtopionych zostało wiele gospodarstw. Ruszyły też osuwiska.