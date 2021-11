Prawdziwie zimowa temperatura zapanowała tej nocy na Śnieżce! O godzinie 1:00 w nocy było -10.3 °C. Odczuwalna była temperatura dużo niższa -32.67 °C. To nie pierwsze rekordy spadku temperatury w ostatnim czasie na szczycie Karkonoszy.

Karkonosze, Śnieżka / Shutterstock

Dwucyfrowy mróz był tej nocy na Śnieżce! O pierwszej w nocy było -10.3 °C, a godzinę później już -10.9 °C. O 5 rano ociepliło się do -8.1 °C. Odczuwalna to jednak i tak -32.67 °C - przekazał Karkonowski Park Narodowy.

Co ciekawe, to najmroźniejsza noc jak do tej pory na Śnieżce w tym roku, bo 23 października na Śnieżce, na najwyższym szczycie Karkonoszy, odczuwalna temperatura spadła aż do minus 35 stopni Celsjusza!





Tymczasem, wtorkowy poranek przywitał nas w niektórych miejscach kraju opadami deszczu. Po południu na krańcach północnych oraz lokalnie na nizinach - deszcz i deszcz ze śniegiem. Wieczorem spodziewany deszcz na wschodzie kraju - powiedziała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.



Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich. Dodatnie temperatury wystąpią nad morzem i sięgną 3 stopni. Po południu na krańcach północnych, lokalnie na nizinach - deszcz i deszcz ze śniegiem.





ŚNIEŻKA (1603 m n.p.m.)

Śnieżka to nie tylko najwyższy szczyt Karkonoszy, ale również Sudetów. Nazwa góry powstała w XIX wieku i nawiązuje do długo zalegającego na szczycie śniegu.

Śnieżka jest bezleśna, pokryta gołoborzem oraz znacząco góruje nad pozostałą częścią Karkonoszy, dzięki czemu widoki są tutaj wyjątkowo piękne. Na szczycie usytuowane jest Obserwatorium Meteorologiczne.