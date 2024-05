Na terenach objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie możliwe będą opady gradu.

Przed burzami ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS o treści: "Uwaga! Dziś (28.05) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" otrzymali mieszkańcy siedmiu województw: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

IMGW wydało też ostrzeżenia dla inych województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują one od godz. 12 do godz. 23 na obszarze południowo-zachodnich powiatów woj. małopolskiego, woj. śląskiego, wschodniej części woj. opolskiego, południowo-zachodniej części woj. łódzkiego, wschodnich krańców woj. wielkopolskiego i zachodnich powiatów woj. kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują także od godz. 10 do godz. 17 w zachodniej części woj. dolnośląskiego, większości woj. lubuskiego i zachodniej części woj. zachodniopomorskiego.

Na terenach objętych tym ostrzeżeniem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe będą opady gradu.