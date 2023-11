Szykuje nam się wietrzna noc - do tego stopnia, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Winowajcą jest niż Ciaran, który sieje spustoszenie na zachodzie Europy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy z czwartku na piątek na zachodzie i w centrum kraju należy się spodziewać dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Na południowym-zachodzie Polski - głównie w województwie dolnośląskim - opady mogą być silniejsze. Prognozujemy sumę opadów maksymalnie do 25 mm na tym obszarze - zaznaczyła w rozmowie z PAP synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Wyjaśniła, że w ciągu nocy opady deszczu na szczytach Sudetów zamienią się w deszcz ze śniegiem, a nad ranem - w śnieg. Tego śniegu w szczytowych partiach Sudetów przybędzie do 5 cm - dodała synoptyczka. Na wschodzie kraju zachmurzenie w nocy będzie umiarkowane i tam opadów być nie powinno.

Temperatura minimalna wyniesie od 5 st. Celsjusza na Podlasiu, przez 10 st. Celsjusza w centrum, do maksymalnie 12 st. Celsjusza na Śląsku i Opolszczyźnie.

"Będzie bardzo niebezpiecznie"

Jednak nie deszcz, a silny wiatr spędza sen z powiek synoptykom. Wszystko za sprawą niżu Ciaran, który sieje spustoszenie na zachodzie Europy. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski wprost mówi, że "będzie bardzo niebezpiecznie".

Rzecznik IMGW przekazał, że Polska będzie na obrzeżach tego niżu, a związany z nim front atmosferyczny będzie dawał o sobie znać już w nocy z czwartku na piątek. Możemy się spodziewać mocniejszych porywów wiatru, a w piątek, jak już front dojdzie do Polski, to jeszcze dodatkowo opadów deszczu, które w części zachodniej (województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) wyniosą do 20 l/mkw. - powiedział.

Grzegorz Walijewski podkreślił, że porywy wiatru w nocy będą osiągały wartość powyżej 100 km/h. To będzie wiatr fenowy - halny. Natomiast w piątek może wiać z prędkością nawet do 110 km/h - dodał.

Wysoko w górach początkowo do 110 km/h, a później w piątek - w ciągu dnia - nawet 160 km/h. My, synoptycy, mówimy: w nocy i w piątek nie wychodzimy w góry. Tam będzie bardzo niebezpiecznie, nie ryzykujmy - podkreślił.

Rzecznik IMGW przekazał, że w pozostałej części kraju, w pasie od województwa dolnośląskiego, przez wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, po warmińsko-mazurskie i podlaskie, porywy wiatru wyniosą do 70-75 km/h, ale w całym kraju wiatr będzie odczuwalny.

Będzie niebezpiecznie nadchodzącej nocy i w piątek. Na południu taki wiatr może łamać drzewa i uszkadzać budynki - ostrzegł Walijewski, zaznaczając, że w sobotę sytuacja się uspokoi. Nawet wyjrzy słońce, a w niedzielę znowu się zepsuje - dodał.

Alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia

W związku z prognozowanym silnym wiatrem, synoptycy IMGW wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują w województwach:

dolnośląskim (powiat kłodzki),

śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki),

małopolskim (powiaty: wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki),

podkarpackim (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

W wyjaśnieniu IMGW pisze, że prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości dochodzącej do 50-60 km/h; porywy w nocy mogą dochodzić do 110 km/h.

Ostrzeżenia w większości miejsce będą ważne do godz. 20:00 w piątek; na Dolnym Śląsku wygasną o godz. 6:00.

W innych regionach IMGW wydał alerty pierwszego stopnia. Żółte ostrzeżenia obowiązują w województwach:

dolnośląskiego (powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, ząbkowicki, strzeliński, oławski, wrocławski, Wrocław, oleśnicki),

opolskiego (poza powiatami oleskim i strzeleckim),

śląskiego (powiaty: raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, Żory, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński),

wielkopolskiego (powiaty: kępiński, ostrzeszowski, ostrowski, kaliski, Kalisz, pleszewski, koniński, Konin, turecki, kolski),

łódzkiego (poza powiatami: wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, bełchatowskim),

mazowieckiego (północno-zachodnia część województwa),

kujawsko-pomorskiego (powiaty: radziejowski, włocławski, Włocławek, lipnowski, rypiński, brodnicki),

pomorskiego (powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski),

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego (powiaty: kolneński, grajewski, augustowski, sejneński, suwalski, Suwałki).

Te wskazanych regionach wiatr będzie słabszy - jego średnia prędkość będzie dochodzić do 35-40 km/h, w porywach do 75-80 km/h.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można znaleźć TUTAJ .

Jak będzie w piątek?

Piątek zapowiada się pochmurny, deszczowy i wietrzny. Należy się spodziewać dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Wysoko w Sudetach jeszcze mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana suma opadów do 15 mm maksymalnie, głównie w północnej części kraju - powiedziała Dorota Pacocha.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 9 st. Celsjusza na zachodzie do 16 st. Celsjusza miejscami na południu. Nieco chłodniej będzie jedynie kotlinach górskich - tam około 6 st. Celsjusza.

Niż Ciaran sieje spustoszenie na zachodzie Europy

Szalejący nad Francją orkan Ciaran i huraganowe wiatry wiejące z prędkością przekraczającą 200 km/h spowodowały śmierć kierowcy ciężarówki, rannych zostało 15 osób - podał w czwartek po południu szef MSW Gerald Darmanin, otwierając sztab kryzysowy, koordynujący naprawianie szkód spowodowanych przez żywioł.