W nocy nawet burze

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 11 stopni Celsjusza na zachodzie do 15 stopni Celsjusza na wschodzie. W obszarach podgórskich od 7 do 11 stopni.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 30-45 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Na szczytach Karpat porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

W środę pogorszenie pogody

Po pięknym wtorku w środę miłośników słonecznej aury może czekać rozczarowanie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy możliwe również burze.

Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich i na północy - do 18 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie.

Upały na Półwyspie Iberyjskim

W Polsce dziś nawet 27 stopni. Przepiękne lato tej jesieni także na Półwyspie Iberyjskim. W niedzielę i poniedziałek w Portugalii i Hiszpanii kontynentalnej termometry pokazywały 37, a nawet 38 kresek.

W Portugalii rekord padł m.in. w miejscowościach Mora i Tomar, gdzie słupek rtęci pokazał nienotowaną wcześniej w październiku temperaturę 37,3 stopnia C.

Fala gorącego powietrza utrzymuje się też nad Hiszpanią. Według Hiszpańskiej Państwowej Agencji Meteorologii (AEMET) w porównaniu do średniej temperatury notowanej w ciągu ostatnich dwóch dekad, w październiku obecna fala upałów przyniosła w tym kraju temperaturę wyższą o 14 stopni.

Od niedzieli najwyższą temperaturę pokazały termometry w Badajoz, na zachodzie Hiszpanii, a także w Montoro, na południu kraju. Zarejestrowano tam maksymalną temperaturę 38 i 38,2 stopnia.