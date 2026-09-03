Śląsk wyeliminował Pogoń. Wieczysta podzieliła los Wisły i Cracovii

RMF24

Drugoligowa Avia Świdnik dość niespodziewanie wygrała z Wieczystą Kraków 3:1 w 1. rundzie rozgrywek Pucharu Polski 2026/27. Oznacza to, że wszystkie trzy ekstraklasowe zespoły z Krakowa odpadły już na pierwszym etapie tych zmagań. Na kolejny rok marzenia o wywalczeniu krajowego pucharu muszą także odłożyć finaliści sprzed dwóch lat - Pogoń Szczecin. Pogromcą „Portowców” okazał się beniaminek PKO BP Ekstraklasy - Śląsk Wrocław, który wygrał 2:1. Spotkania 1/16 finału odbędą się w dniach 27-29 października.

W zeszłym sezonie Avia dotarła do ćwierćfinału Pucharu Polski i po dogrywce przegrała z Rakowem Częstochowa 1:2.

Wieczysta odpada z Pucharu Polski

Piłkarze ze Świdnika dobrze rozpoczęli obecną edycję tych rozgrywek. Avia prowadziła z Wieczystą od 14. minuty po golu Michała Zubera. Pod koniec pierwszej połowy wyrównał grecki napastnik Efthymis Koulouris. W drugiej połowie bramki dla gospodarzy zdobyli Ukrainiec Andrij Remeniuk i Bartosz Falbierski.

Pogoń kolejny rok bez krajowego pucharu

Pomocnik Śląska Piotr Samiec-Talar jest w doskonałej formie na początku sezonu. W meczu z Pogonią już w 3. min strzelił efektownego gola zza pola karnego. W 64. min wyrównał Nigeryjczyk Paul Mukairu. Samiec-Talar zanotował asystę, gdy po jego podaniu z rzutu wolnego zwycięską bramkę zdobył Ukrainiec Jehor Macenko. Dla „Portowców”, którzy nigdy nie zdobyli Pucharu Polski to oznacza przedłużenie o kolejny tej statystyki.

Damian Kądzior pogrążył ŁKS Łódź

Z kolei drugoligowy GKS Tychy pokonał pierwszoligowy ŁKS Łódź po golu Damiana Kądziora - byłego piłkarza m.in. Górnika Zabrze, Eibaru i Dinama Zagrzeb, który rozegrał sześć meczów w reprezentacji Polski.

We wtorek z rozgrywkami pożegnały się trzy zespoły ekstraklasy: Wisła Kraków po porażce z z pierwszoligową Odrą Opole 1:2, Zagłębie Lubin, które przegrało z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2:3 oraz Legia Warszawa, pokonana w Lublinie przez Motor 0:3. W środę do tego grona dołączyły Widzew Łódź, który przegrał z Koroną Kielce 0:1 oraz Cracovia Kraków, wyeliminowana po rzutach karnych przez drugoligowy Znicz Pruszków.

Pucharowicze wejdą do gry w kolejnej rundzie

Trofeum broni Górnik Zabrze, zwolniony z tego etapu, podobnie jak cztery inne drużyny uczestniczące w eliminacjach europejskich pucharów: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Uzupełnią one stawkę w 2. rundzie.