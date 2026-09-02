Sensacja w Pucharze Polski. 17-latek zatrzymał Cracovię

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Kolejne dwie drużyny piłkarskiej ekstraklasy odpadły już w 1. rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Znicz - spadkowicz z 1. ligi - pokonał po rzutach karnych Cracovię Kraków 4-3. Po 120 minutach gry był remis 1:1. Natomiast w Łodzi w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy rozgrywkowej w Polski Widzew przegrał z Koroną Kielce 0:1 i również zakończył swój udział w tych rozgrywkach.

Cracovia odpadła z Pucharu Polski. Z zespołem z 2 ligi

Dużą porcję emocji zafundowali kibicom w Pruszkowie piłkarze Znicza i Cracovii. Przed przerwą ogromną przewagę osiągnęli goście, ale bramki padły dopiero pod koniec drugiej połowy: dla Cracovii trafił w 81. minucie Bośniak Ajdin Hasić, a wyrównał w piątej minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego Tymon Proczek.

Dodatkowe 30 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia. Doszło więc do konkursu karnych, którego bohaterem okazał się 17-letni bramkarz miejscowych Norbert Gzowski, broniąc trzy strzały, w tym decydujące uderzenie Belga Mohameda Berte. Gzowski rozegrał... pierwszy oficjalny mecz w barwach Znicza.

Korona wyeliminowała Widzew

W Łodzi jedynego gola strzelił w 74. minucie Daniel Bąk. Widzewowi nie udało się zatem zrewanżować Koronie za porażkę ligową 1:2, poniesioną 15 sierpnia również na stadionie przy al. Piłsudskiego. Łącznie było to siódme kolejne zwycięstwo Kielczan w rywalizacji tych ekip.

W środę z drużyn ekstraklasy wystąpiła jeszcze Wisła Płock, która pojechała na Kaszuby zmierzyć się z Wikędem Luzino. Przedstawiciel 3. ligi (czwarty poziom rozgrywek) nieoczekiwanie sprawił gościom sporo kłopotów i choć przegrywał 0:3, to ostatecznie uległ tylko 2:3, zdobywając w końcówce bramki z rzutów karnych.

Odpadła z Pucharu Polski prowadząca w 1. lidze Miedź Legnica, przegrywając na własnym boisku z Chrobrym Głogów 0:1.

Czarna seria ekstraklasowiczów w Pucharze Polski

We wtorek pożegnały się z rozgrywkami trzy zespoły ekstraklasy: Wisła Kraków, po porażce z z pierwszoligową Odrą Opole 1:2, Zagłębie Lubin, które przegrało z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2:3, oraz Legia Warszawa, pokonana w Lublinie przez Motor 0:3. Trofeum broni Górnik Zabrze, zwolniony z tego etapu, podobnie jak cztery inne drużyny uczestniczące w eliminacjach europejskich pucharów: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Uzupełnią one stawkę w 2. rundzie.