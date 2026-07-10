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Rozstrzygnięcie w 88. minucie. Poznaliśmy pierwszą parę w półfinale mundialu

Autor: Publikacja: Wczoraj, 10 lipca (23:02) Aktualizacja: Wczoraj, 10 lipca (23:50)

Drużyna Hiszpanii pokonała Belgów na tegorocznym mundialu z wynikiem 2:1. Oznacza to, że zmierzy się z Francją w półfinale mistrzostw świata w piłce nożnej 2026.

Rozstrzygnięcie w 88. minucie. Poznaliśmy pierwszą parę w półfinale mundialu
Fotografia z meczu Hiszpania-Belgia podczas mistrzostw świata w piłce nożnej 2026/fot. SCOTT STRAZZANTE /PAP/EPA
  • Hiszpania pokonała Belgię na mundialu i awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją.
  • W weekend o drugi półfinał zawalczą pary: Norwegia-Anglia i Argentyna-Szwajcaria.
  • Sprawdź, jak przebiegł mecz, który dał awans drużynie Hiszpanii!
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Hiszpania po piątkowym zwycięstwie nad Belgią 2:1 awansowała do półfinału tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. W następnym etapie turnieju zmierzy się z Francuzami. Półfinał ten zaplanowano na wtorek 14 lipca w Arlington.

Pierwsza bramka w piątkowym starciu padła w 30. minucie na korzyść Hiszpanów za sprawą Fabiana Ruiza, 30-letniego pomocnika PSG. Na wyrównanie wyniku nie trzeba było długo czekać. Już w 41. minucie na konto Belgów gola strzelił Charles De Ketelaere, 25-latek na co dzień grający na pozycji pomocnika w Atlancie, ustanawiając remis 1-1, z którym zakończyła się pierwsza połowa spotkania.

Przez długi czas drugiej połowy meczu nie zobaczyliśmy żadnej bramki. Zmienił to dopiero tuż przed końcem regulaminowego czasu, w 88. minucie, reprezentant Hiszpanii, Mikel Merino. 30-latek, występujący też w barwach Arsenalu na pozycji pomocnika, trafił do siatki zapewniając zwycięstwo swojej drużynie narodowej.

Żółte kartki spośród zwycięzców otrzymali Pau Cubarsi (19-letni obrońca Barcelony) oraz Aymeric Laporte (32-letni obrońca Athletic Bilbao). Z kolei po stronie przegranych byli to Kevin De Bruyne (35-letni pomocnik Napoli), a także 37-letni pomocnik belgijskiej reprezentacji Axel Witsel.

Spotkanie sędziował angielski arbiter Michael Oliver. Na trybunach SoFi Stadium położonego w Inglewood (to aglomeracja Los Angeles w Kalifornii) zgromadziło się 70 492 widzów.

Kolejny ćwierćfinał tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej odbędzie się w sobotę 11 lipca, kiedy to Norwegia zmierzy się z Anglią. Z kolei następnego dnia, w niedzielę 12 lipca, do walki o półfinał przystąpią drużyny Argentyny i Szwajcarii. Zwycięzcy obydwu meczów zmierzą się w półfinale, który zaplanowano na środę 15 lipca.

Źródło: RMF24
Tagi: Hiszpania piłka nożna Belgia mundial

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