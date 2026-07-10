Rozstrzygnięcie w 88. minucie. Poznaliśmy pierwszą parę w półfinale mundialu

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Drużyna Hiszpanii pokonała Belgów na tegorocznym mundialu z wynikiem 2:1. Oznacza to, że zmierzy się z Francją w półfinale mistrzostw świata w piłce nożnej 2026.

Fotografia z meczu Hiszpania-Belgia podczas mistrzostw świata w piłce nożnej 2026/fot. SCOTT STRAZZANTE

Fotografia z meczu Hiszpania-Belgia podczas mistrzostw świata w piłce nożnej 2026/fot. SCOTT STRAZZANTE / PAP/EPA

Hiszpania po piątkowym zwycięstwie nad Belgią 2:1 awansowała do półfinału tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. W następnym etapie turnieju zmierzy się z Francuzami. Półfinał ten zaplanowano na wtorek 14 lipca w Arlington.

Pierwsza bramka w piątkowym starciu padła w 30. minucie na korzyść Hiszpanów za sprawą Fabiana Ruiza, 30-letniego pomocnika PSG. Na wyrównanie wyniku nie trzeba było długo czekać. Już w 41. minucie na konto Belgów gola strzelił Charles De Ketelaere, 25-latek na co dzień grający na pozycji pomocnika w Atlancie, ustanawiając remis 1-1, z którym zakończyła się pierwsza połowa spotkania.

Romelu Lukaku (Belgia, L) oraz Mikel Merino (Hiszpania, P) podczas meczu na tegorocznym mundialu/fot. SCOTT STRAZZANTE / PAP/EPA

Przez długi czas drugiej połowy meczu nie zobaczyliśmy żadnej bramki. Zmienił to dopiero tuż przed końcem regulaminowego czasu, w 88. minucie, reprezentant Hiszpanii, Mikel Merino. 30-latek, występujący też w barwach Arsenalu na pozycji pomocnika, trafił do siatki zapewniając zwycięstwo swojej drużynie narodowej.

Żółte kartki spośród zwycięzców otrzymali Pau Cubarsi (19-letni obrońca Barcelony) oraz Aymeric Laporte (32-letni obrońca Athletic Bilbao). Z kolei po stronie przegranych byli to Kevin De Bruyne (35-letni pomocnik Napoli), a także 37-letni pomocnik belgijskiej reprezentacji Axel Witsel.

Reprezentant Hiszpanii Lamine Yamal podczas meczu Hiszpania-Belgia na tegorocznym mundialu/fot. CHRISTOPHER TORRES / PAP/EPA

Spotkanie sędziował angielski arbiter Michael Oliver. Na trybunach SoFi Stadium położonego w Inglewood (to aglomeracja Los Angeles w Kalifornii) zgromadziło się 70 492 widzów.

Kolejny ćwierćfinał tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej odbędzie się w sobotę 11 lipca, kiedy to Norwegia zmierzy się z Anglią. Z kolei następnego dnia, w niedzielę 12 lipca, do walki o półfinał przystąpią drużyny Argentyny i Szwajcarii. Zwycięzcy obydwu meczów zmierzą się w półfinale, który zaplanowano na środę 15 lipca.