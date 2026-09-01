Legia za burtą Pucharu Polski. Porażki Wisły i Zagłębia

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Piłkarze Legii Warszawa podzieli los zawodników Wisły Kraków i już na etapie 1. rundy Pucharu Polski zakończyli zmagania w tych rozgrywkach. Podopieczni Marka Papszuna po bardzo słabym meczu ulegli na wyjeździe Motorowi Lublin 0:3, zaś „Biała Gwiazda” roztrwoniła jedną bramkę przewagi, którą miała nad Odrą Opole do przerwy i ostatecznie przegrała 1:2. Z rozgrywkami pożegnali się także piłkarze Zagłębia Lubin, których wyeliminowała Siarka Tarnobrzeg.

Katastrofa Legii w Lublinie. Motor rozbił lidera ekstraklasy

Motor objął prowadzenie już w trzeciej minucie. Karol Czubak otrzymał prostopadłe podanie i umieścił piłkę w dolnym rogu bramki, pokonując rumuńskiego bramkarza Otto Hindricha. Piłkarze Motoru w 40. min przeprowadzili zabójczy kontratak i ponownie zaskoczyliobrońców Legii. Portugalczyk Fabio Ronaldo podwyższył na 2:0.

W drugiej połowie legioniści bili głową w mur. W doliczonym czasie Senegalczyk Mbaye Ndiaye wykonał sprint w pole karne, przedryblował obrońców i ustalił wynik na 3:0. Drużyna trenera Marka Papszuna tym samym poniosła pierwszą porażkę w tym sezonie, wciąż jednak jest niepokonana w ekstraklasie. Legia drugi raz z rzędu przegrała swój pierwszy mecz w Pucharze Polski, ale pierwszy raz odpadła już na etapie 1/32 finału. W zeszłym sezonie uległa Pogoni Szczecin w 1/16 finału.

Wisła odpada w Opolu. Odra wykorzystała grę w przewadze

Z kolei krakowska Wisła mecz z Odrą Opole zaczęła zgodnie z planem. „Biała Gwiazda” prowadziła na początku spotkania po efektownym golu Macieja Kuziemki i kontrolowała sytuację na boisku. W 31. min czerwoną kartkę za brutalny faul otrzymał Austriak Marko Bozic. Do przerwy było 0:1. Po zmianie stron gospodarze wykorzystali grę w przewadze, zdobywając dwie bramki. Do siatki wiślaków trafiali Patryk Szysz i Michał Feliks.

Sensacyjna porażka Zagłębia Lubin

Do sensacji doszło natomiast w Tarnobrzegu, gdzie miejscowa Siarka wyeliminowała klub z ekstraklasy. W 6. min obrońca Zagłębia Lubin Maciej Urbański zanotował trafienie samobójcze. Tuż po przerwie na 2:0 podwyższył Patryk Peciak. Damian Michalski zdobył bramkę kontaktową, ale Adrian Kromka strzelił gola na 3:1. W doliczonym czasie rzut karny wykorzystał Arkadiusz Woźniak, ale „Miedziowi” nie zdołali wyrównać.

Te rozgrywki rządzą się swoimi prawami, a dziś miała miejsce taka niespodzianka. Dobrze, że szybko udało się strzelić dwie bramki i potem w drugiej połowie. Większość meczu graliśmy w niskiej obronie, ale nie ma co się dziwić. Cieszy mnie to, że zespół pozytywnie zareagował po bramce na 2:1. Szacunek dla chłopaków, bo nie byliśmy faworytem. To na pewno podbuduje nas przed kolejnymi meczami. Mieliśmy przy tym wszystkim pomysł i cieszymy się z tego sukcesu, ale nie popadamy w hurraoptymizm. Od jutra wracamy do pracy – powiedział trener gospodarzy Sławomir Majak, w przeszłości zawodnik m.in. Widzewa Łódź czy Hansy Rostock.

Zwycięstwa piłkarzom z Tranobrzegu pogratulował trener Zagłębia - Leszek Ojrzyński. Takie błędy nie powinny się zdarzać. Statystyki są po naszej stronie, ale one nie grają. Rywale byli ambitni i odważni, a my panikowaliśmy. Próbowaliśmy odrobić straty, ale się nie udało. To jest dla mnie bardzo znacząca lekcja. Wystawiliśmy wielu młodych zawodników, a kilku zostało w Lubinie. Liczyliśmy, że ta ekipa, która tu zawitała, da sobie radę. Przepraszamy kibiców, którzy tu przyjechali - przekazał szkoleniowiec.

W innych spotkaniach Kluczevia Stargard mogła sprawić niespodziankę i była bliska wyeliminowania Pogoni Siedlce. Tuż przed przerwą gola dla trzecioligowca z rzutu karnego strzelił Brazylijczyk Rian da Silva de Melo. Wyrównał Ernest Dzięcioł. Dmytro Jefimenko wyprowadził Kluczevię na prowadzenie, jednak Sebastian Szczytniewski w doliczonym czasie doprowadził do dogrywki. W 120. min bramkę na 3:2 zdobył Filip Kendzia i dlatego pierwszoligowa Pogoń Siedlce awansowała do drugiej rundy.

Stal Rzeszów wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3:0. Hat-trickiem popisał się Szymon Pukała, którzy zdobył trzy bramki w ciągu 10 minut. Kolejne mecze 1/32 Pucharu Polski odbędą się w środę i czwartek. Ciekawie zapowiada się starcie Widzewa Łódź z Koroną Kielce.