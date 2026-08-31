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Ewa Pajor już strzela. Barcelona rozgromiła rywalki na inaugurację sezonu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (06:54)

Ewa Pajor rozpoczęła nowy sezon z FC Barcelona od mocnego uderzenia. W pierwszej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy kobiet mistrzynie kraju rozbiły Costa Adeje Tenerife aż 5:0, a polska piłkarka zdobyła bramkę.

Ewa Pajor już strzela. Barcelona rozgromiła rywalki na inaugurację sezonu
Ewa Pajor, fot. ODD ANDERSEN/AFP/East News /AFP/East News
  • Ewa Pajor rozpoczęła sezon w FC Barcelonie od gola w wygranym 5:0 meczu z Costa Adeje Tenerife.
  • Nasza zawodniczka podwyższyła wynik na 3:0 w 48. minucie spotkania.
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W pierwszej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy kobiet Ewa Pajor, jedna z najlepszych napastniczek Europy, strzeliła gola dla Barcelony w meczu z Costa Adeje Tenerife. Pajor trafiła do siatki w 48. minucie, podwyższając wynik na 3:0 i praktycznie przesądzając losy spotkania.

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Dominacja od pierwszego gwizdka

Barcelona od początku narzuciła swoje warunki. Już w 27. minucie Caroline Graham otworzyła wynik meczu, a tuż przed przerwą na listę strzelczyń wpisała się Claudia Pina. Po zmianie stron kataloński zespół nie zwolnił tempa – najpierw Pajor, a następnie Renee van Asten (52. minuta) i Irene Paredes (63. minuta) dopełniły dzieła zniszczenia. Wynik 5:0 mówi sam za siebie – mistrzynie Hiszpanii są w świetnej formie.

Liderki na starcie

Po tak efektownym zwycięstwie piłkarki Barcelony zostały pierwszymi liderkami tabeli. Drużyna z Katalonii nie tylko broni mistrzowskiego tytułu, ale także szykuje się do walki o kolejne trofeum w Lidze Mistrzyń. Dobra forma Ewy Pajor to jasny sygnał dla rywalek – Barcelona nie zamierza oddać pola i w tym sezonie.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: FC Barcelona
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