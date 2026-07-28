Afera w afrykańskim futbolu. Senegal walczy o tytuł mistrza kontynentu przed sądem

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Sportowy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie wyznaczył na 8 października termin rozprawy, która może odmienić losy tegorocznych mistrzostw Afryki. Senegal, któremu odebrano tytuł mistrza kontynentu po dramatycznym finale z Marokiem, walczy o sprawiedliwość i przywrócenie historycznego triumfu. Sprawa toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami.

To miał być wieczór chwały dla Senegalu. 18 stycznia w Rabacie, w decydującym spotkaniu Pucharu Narodów Afryki, reprezentacja Senegalu pokonała gospodarzy – Maroko – 1:0 po dogrywce. Jednak radość trwała krótko. Dwa miesiące później Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) zweryfikowała wynik finału jako walkower 3:0 dla Maroka, odbierając Senegalczykom upragniony tytuł. Powód? Opuszczenie boiska przez senegalskich piłkarzy na kilkanaście minut w proteście przeciwko decyzji sędziego.

Protest, chaos i kontrowersje

Finał tegorocznych mistrzostw Afryki na długo pozostanie w pamięci kibiców. W końcówce meczu, po weryfikacji VAR, sędzia podyktował rzut karny dla Maroka. Decyzja ta wywołała burzę – na murawie doszło do przepychanek, a kibice Senegalu starli się ze służbami porządkowymi. Piłkarze Senegalu w geście protestu zeszli z boiska. Przerwa trwała kilkanaście minut, a atmosfera była napięta do granic możliwości.

Do powrotu na murawę przekonywał kolegów z drużyny Sadio Mane – gwiazda i lider Senegalu. Ostatecznie zawodnicy wrócili, a Brahim Diaz z Maroka nie wykorzystał rzutu karnego. Sędzia zarządził dogrywkę, w której Senegal zdobył zwycięskiego gola.

Decyzja CAF: Walkower, grzywny i zawieszenia

Mimo sportowego triumfu, Senegal nie cieszył się długo z mistrzostwa. CAF, powołując się na regulamin, uznała, że opuszczenie boiska bez zgody sędziego oznacza przegraną i wykluczenie z rozgrywek. Wynik meczu został zweryfikowany na 3:0 dla Maroka.

Na Senegalczyków spadły też dotkliwe kary finansowe – grzywny przekroczyły milion dolarów. Zawieszony został trener Pape Thiaw oraz kilku zawodników obu drużyn.

Ręcznik bramkarza i bójki dziennikarzy

Finał w Rabacie obfitował w niecodzienne sytuacje. Marokańscy chłopcy do podawania piłek próbowali przejąć ręcznik bramkarza Senegalu, by wybić go z rytmu. Kibice usiłowali wtargnąć na boisko, piłkarze przepychali się za linią boczną, nawet dziennikarze z obu krajów wdali się w bójkę w strefie prasowej.

To wszystko sprawiło, że finał przeszedł do historii nie tylko ze względu na wynik, ale i na skalę chaosu.

CAS – ostatnia nadzieja Senegalu

Senegalska federacja nie pogodziła się z decyzją CAF i złożyła apelację do Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. CAS wyznaczył termin rozprawy na 8 października 2026 roku. Sprawa będzie rozpatrywana za zamkniętymi drzwiami, a wyrok nie zapadnie w dniu rozprawy.