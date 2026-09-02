Zniszczony grób bohatera wojny polsko-bolszewickiej w Giżycku. Policja bada sprawę

RMF24

Na cmentarzu miejskim przy ul. Warszawskiej w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie) zniszczona została mogiła kapitana Józefa Kalecińskiego ps. „Adil” – uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i działacza podziemia niepodległościowego. Policja i IPN wyjaśniają, czy uszkodzenie było wynikiem celowego działania, czy skutkiem wichury.

W Giżycku trwa śledztwo w sprawie zniszczenia nagrobka kapitana Józefa Kalecińskiego, znanego jako „Adil”.

To postać wyjątkowa – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, szef Biura Informacji i Propagandy Obwodu Lida „Bór” Nowogródzkiego Okręgu ZWZ-AK podczas II wojny światowej, a po wojnie nauczyciel matematyki w miejscowym liceum.

Pomnik został odnowiony przez Instytut Pamięci Narodowej w listopadzie 2024 roku.

Policjanci byli już na miejscu, udokumentowali sytuację i wyjaśniamy sprawę - informuje asp. szt. Iwona Chruścińska, oficer prasowa policji w Giżycku.

Kluczowe jest ustalenie, czy do zniszczenia mogiły doszło celowo, czy może pomnik uszkodził wiatrołom.

IPN: „Mogiły są świadectwami historii”

O sprawie poinformowała olsztyńska delegatura IPN, która podkreśla znaczenie ochrony miejsc pamięci.

Mogiły żołnierzy, działaczy niepodległościowych i ofiar represji są nie tylko miejscami pochówku, ale również świadectwami historii, które wymagają ochrony i zachowania dla kolejnych pokoleń – czytamy w komunikacie Instytutu.

Kapitan Józef Kaleciński był nie tylko uczestnikiem wojny 1920 roku, ale także aktywnie działał w konspiracji podczas II wojny światowej. W latach 1942–1944 angażował się w tajne nauczanie na terenie Lidy, a jego synowie polegli jako żołnierze AK.

Po wojnie został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Ugliczu. Po powrocie do Polski pracował jako nauczyciel w Giżycku, gdzie zmarł w 1949 roku.