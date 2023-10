15 października Polscy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Przeprowadzone zostanie też referendum. Poniżej znajdziecie pomocne informacje: w jakich godzinach będą czynne lokale wyborcze, kto może wziąć udział w głosowaniu i co zrobić, żeby nasz głos był ważny.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 / Shutterstock

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum - kiedy i w jakich godzinach

Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku odbędą się w niedzielę 15 października. Tego samego dnia odbędzie się referendum.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.

Udając się do lokalu pamiętajmy, żeby wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty.

Kto może głosować w wyborach 2023?

Głosować mogą obywatele polscy, którzy są pełnoletni, mają pełne prawa publiczne i znajdują się w spisie wyborców.

Spis wyborców sporządza wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie Centralnego Rejestru Wyborców.

Wideo youtube

Jak oddać ważny głos w wyborach 2023?

Aby w wyborach parlamentarnych oddać ważny głos, należy udać się do lokalu wyborczego w niedzielę 15 października.

Musi to był lokal, w którym wpisani jesteśmy na listę wyborców.

Podczas wyborów 2023 komisja wyda trzy karty do głosowanie:

Listę kandydatów do Sejmu

Listę kandydatów de Senatu

Listę tematów referendum

Lista referendalna będzie zawierać cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Na listach kandydatów do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy jednym nazwisku.

/ Maciej Zieliński / PAP

Znowelizowany w styczniu 2018 r. Kodeks wyborczy wprowadził nową definicję znaku X, według której są to "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".

Dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku lub stawiając znak w innej kratce, zawrze w niej taki dopisek lub znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.

Tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.