Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie policjantki z Gorzowa Wielkopolskiego, która wstępując do służby zataiła, że w Szwecji skazano ją na więzienie za przemyt ponad 100 kilogramów narkotyków. Jak dowiedział się reporter RMF FM, śledczy stwierdzili, że mimo zatajenia prawdy, nie popełniła przestępstwa.

(zdjęcie ilustracyjne) / Tomasz Waszczuk / PAP

Kobieta została przyjęta do służby w policji w Gorzowie Wielkopolskim, do sztabu prewencji, jako świeżo upieczona policjantka w sierpniu zeszłego roku. Podczas rekrutacji do policji nie wspomniała w ankiecie o odsiadce w Szwecji.

Podstawą uzasadnienia jest fakt, że w formularzu, który kobieta wypełniała chcąc wstąpić do policji, nie było adnotacji o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji w dokumencie.

Podczas śledztwa potwierdzono, że skazano ją na 7 miesięcy więzienia za przemyt 102 kilogramów substancji o nazwie khat.

Okazuje się jednak, że ten wyrok nie był wpisany w żadne rejestry. Przed zgłoszeniem się do służby kandydackiej była już policjantka wystąpiła o kartę karną, z której wynikało, że jest niekarana, jednak w tym czasie jej wyrok jeszcze nie był zatarty. Powinna więc była wspomnieć w dokumencie o skazaniu.

Nie zrobiła tego, jednak nie grozi jej za to odpowiedzialność karna.

Osobną sprawą jest przydatność do służby. Policja oceniła ją negatywnie.