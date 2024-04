Tysiące mieszkańców i turystów w Warszawie korzystają z otwartej kilka dni temu przeprawy pieszo-rowerowej przez Wisłę. Wystarczy kilka minut, żeby przejść ze Śródmieścia na Pragę.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Moim zdaniem super, wypoczywamy sobie z synkiem - mówi młoda mama - Synek też jest zainteresowany, jest dużo ludzi, ale jest ekstra! A widok przepiękny!

Bardzo ładnie, ale strasznie tłoczno na tym nowym moście - mówi rowerzysta - Nie da się przejechać, rower trzeba prowadzić. Mało miejsca, ale może to takie początki i z czasem się rozluźni.

Podejrzewaliśmy, że będzie dużo ludzi, ale nie, że aż tak dużo - śmieje się jedna ze spacerujących - Docelowo dobrze by było, gdyby to była tylko kładka dla pieszych, a rowery wyłącznie do prowadzenia.

Jest ciasno, ale widoki cudne, przepiękne! One wszystko wynagrodziły - mówią małżonkowie z Warszawy.