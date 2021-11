Co najmniej 46 osób spłonęło w autokarze na autostradzie Struma w południowo-zachodniej Bułgarii. Na razie niewiele wiadomo o okolicznościach tego tragicznego wypadku.

Według wstępnych informacji ofiary to obywatele Macedonii Północnej. Do wypadku doszło niedaleko wsi Bosnek. Odcinek autostrady od miejscowości Daskałowo do Dolnej Dikani jest zamknięty.



Siedem rannych osób przewieziono do Instytutu Pilnej Pomocy Medycznej w Sofii.