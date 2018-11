​Polscy piłkarze, którzy wystąpili we wtorkowym spotkaniu przeciwko Portugalii (1:1) w Lidze Narodów, uważają, że atmosfera w kadrze nie jest zła. Wskazują, na poprawiającą się jakość występów reprezentacji prowadzonej przez Jerzego Brzęczka

Piotr Zieliński / HUGO DELGADO / PAP/EPA

W ocenie Piotra Zielińskiego sytuacja wewnątrz kadry narodowej jest dobra. Nie mamy złej atmosfery w drużynie. Brakuje nam tylko szczęścia. Zagraliśmy dobre spotkanie. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę i mamy charakter - mówi pomocnik biało-czerwonych.

Na dobrą atmosferę w drużynie zwraca też uwagę inny reprezentacyjny pomocnik Mateusz Klich. Zaznaczył, że jeszcze przed rozpoczęciem spotkania w Guimaraes zespół Brzęczka tworzył kolektyw. Atmosfera była dobra i taka też na pewno pozostanie. Potrzeba nam z pewnością zwycięstw. Wtorkowy wynik był korzystny. Wierzę, że nasze występy będą coraz lepsze, gdyż reprezentacja ma potencjał - przekonywał Klich.

Bartosz Bereszyński uważa, że ostatni mecz kadry zakończył się optymistycznie dla zespołu Jerzego Brzęczka. Dodał, że w reprezentacji jeszcze przed meczem z Portugalią panowała dobra atmosfera, zaś on i jego koledzy podeszli do wtorkowego spotkania z bojowym nastawieniem. Takiego meczu potrzebowaliśmy. Po tym spotkaniu mogliśmy powiedzieć sobie sporo dobrych słów o naszej grze. Pokazaliśmy się jako silna i zwarta grupa, która potrafi realizować postawione cele. Oczywiście, wiele jest jeszcze w naszej grze do poprawy, ale nie od razu Rzym zbudowano - powiedział piłkarz Sampdorii Genua.

Były piłkarz polskiej reprezentacji Andrzej Juskowiak uważa, że kadra musi w przyszłorocznych meczach częściej pokazywać swój charakter. Twierdzi, że krążące w ostatnim czasie pogłoski, iż w zespole nie ma rzekomo dobrej atmosfery też mogły wpływać niekorzystnie na samopoczucie zawodników.

Przypomnijmy Polska zremisowała w Guimaraes z Portugalią 1:1 w ostatnim meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę utrzymania w najwyższej dywizji, ale zapewnili sobie miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem grup eliminacji Euro 2020.

(tw)