W niedzielę, 14 czerwca zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy pociągów. Na wakacje wrócą bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Powstaną nowe przystanki: Kraków Bronowice i Zaklików Miasto na Podkarpaciu.

PKP PLK: Od 14 czerwca korekta jazdy pociągów / Aleksander Koźmiński / PAP

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 14 czerwca do 29 sierpnia. PLK wraz z przewoźnikami przygotowały wakacyjną ofertę podróży, uwzględniając możliwości sieci kolejowej.



PKP PLK poinformowały, że w nowym rozkładzie od 26 czerwca na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego. Pod Tatry pojadą m.in. składy z Gdyni, Szczecina, Warszawy i Krakowa. Kolejowe połączenia sezonowe Koszalin - Mielno Koszalińskie od końca czerwca ułatwią dojazd na wypoczynek nad morzem.



Na Lubelszczyźnie pojadą wakacyjne pociągi na trasach Chełm - Włodawa oraz Rejowiec - Hrebenne. Wrócą również połączenia w woj. świętokrzyskim na trasach z Kielc do Buska-Zdroju i Sandomierza.



Kolejarze informują, że w porównaniu z poprzednimi wakacjami, lepsze połączenia zapewnia zmodernizowana linia Legnica - Rudna Gwizdanów i Lublin - Stalowa Wola. Elektryfikacja linii Węgliniec - Zgorzelec skróciła czas przejazdu na trasie z Wrocławia do Zgorzelca o 16 min., a po rewitalizacji pociągi kursują krócej na linii Opole - Nysa.

Brak kontroli i przymusowej kwarantanny. UE otworzyła wewnętrzne granice

Od północy z piątku na sobotę na granicy wewnętrznej - z krajami UE - zniesione zostały kontrole graniczne. Od soboty nie obowiązują kontrole sanitarne, zniesiony został obowiązek przechodzenia dwutygodniowej kwarantanny. W Polsce przejść granicznych ze Słowacją, Czechami i Niemcami zniknęły zapory.

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.

Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Wracamy do stanu sprzed 15 marca, czyli do swobodnego podróżowania - mówi por. Agnieszka Golias, rzecznik Komendanta Głównego Straży Granicznej. Podkreśla jednocześnie, by planując podróż zagraniczną uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy.