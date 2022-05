To ostatni moment, żeby zgłaszać swoje drużyny do największej charytatywnej sztafety biznesowej Poland Business Run 2022. Na liście startowej biegu w Krakowie i wirtualnej rywalizacji jest już ponad 22 tys. biegaczy. Pozostało tylko 350 miejsc dla 5-osobowych sztafet chętnych ścigać się na Błoniach. Zapisy kończą się 31 maja.

Poland Business Run wystartuje 4 września / materiały prasowe /

Poland Business Run wraca do Krakowa w wielkim stylu. Po pandemii, podczas której rywalizacja odbywała się w formie wirtualnej, znowu będzie można spotkać się ramię w ramię na starcie tradycyjnego biegu. Oprócz zawodów w okolicach Błoń, biegacze mogą zdecydować się na rywalizację wirtualną, więc z Krakowem pobiegnie cały świat! Każdy może sam zdecydować, która opcja jest mu bliższa. Wystarczy zgłosić swoją 5-osobową drużynę. Ale uwaga - w Krakowie, w biegu tradycyjnym, limit biegaczy to 10 000.

Miejsca rozchodzą się bardzo szybko. Kto nie chce przegapić największej charytatywnej imprezy biegowej, niech nie zwleka z zapisem swojej drużyny. Zaczynamy już końcowe odliczanie - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Bieg odbędzie się 4 września. Dla każdego uczestnika sztafety dystans to przyjazne 4 km. W opcji wirtualnej biegacze sami wybierają trasę. Wystarczy, że zarejestrują swój czas za pomocą aplikacji z funkcją GPS i prześlą wyniki przez stronę organizatora. Mogą biec, nawet będąc na wakacjach. Nic ich nie ogranicza - poza ustalonym dystansem i datą biegu.

Dla kogo biegnie Kraków?

To już 11. edycja biegu. Uczestników do udziału niezmiennie od lat zagrzewa hasło: Pobiegniesz - Pomożesz! Beneficjentami biegu są osoby po amputacjach kończyn, a także z innymi niepełnosprawnościami narządów ruchu. Nową grupą, którą wspiera Fundacja Poland Business Run, są kobiety po mastektomii. Bożena, 45-letnia księgowa z Małopolski, mama 3 dzieci, w wyniku choroby nowotworowej przeszła mastektomię i potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji ręki po stronie operowanej.

Marzę o zdrowiu, wspólnym spędzaniu czasu wolnego z rodziną. Uwielbiam ruch na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, że rehabilitacja pomoże mi w powrocie do aktywności sportowej i utrzymaniu pracy zawodowej - mówi Bożena, beneficjentka Poland Business Run 2022.

Jerzy - senior z Krakowa - to wyczynowy alpinista, któremu wskutek miażdżycy amputowano nogę. Nowa proteza pomoże mu w codziennym funkcjonowaniu oraz w powrocie w ukochane góry. Danuta ma 66 lat i mieszka w jednej z podkrakowskich miejscowości. Po amputacji nogi, pomimo posiadania protezy, ma problemy z poruszaniem. Niezbędna jest jej specjalistyczna rehabilitacja połączona z nauką chodu. Marzy o tym, żeby samodzielnie wyjść na spacer.

To tylko trzy historie, których bieg mogą zmienić uczestnicy tegorocznej edycji Poland Business Run. Od powstania całej idei - pomagania przez bieganie - już ponad 700 osób otrzymało protezy, wózki, rehabilitację i cenne godziny spotkań z psychologami. To, ilu osobom Fundacja Poland Business Run będzie mogła przekazać wsparcie w tym roku, zależy od liczby firm, które zgłoszą się do udziału w wydarzeniu i opłacą udział swoich drużyn. Rejestracja sztafet odbywa się poprzez stronę organizatora: www.polandbusinessrun.pl. Zapisy trwają do 31 maja lub wyczerpania liczby pakietów startowych.