40-lecie świętuje krakowski samorząd radców prawnych. Główne uroczystości zaplanowano 24 czerwca. "Kiedyś byliśmy postrzegani jako obsługujący tylko przedsiębiorców, w tej chwili mamy dokładnie takie same kompetencje jak adwokaci" - mówi RMF FM dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

6 lipca 1982 r. uchwalono ustawę o radcach prawnych - a już 20 listopada 1982 r., na pierwszym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych, powołano 19 tymczasowych izb radców prawnych. To wtedy powstała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Jej pierwsza siedziba mieściła się przy pl. Szczepańskim. Od 1982 r. do chwili obecnej na czele Izby stało sześciu Dziekanów, którzy przyjęli ślubowanie od ponad 4500 radców prawnych!

W tym roku radcy prawni świętują 40-lecie swojego samorządu. Minione 40 lat to czas konsekwentnego budowania zawodu radcy prawnego, który na stałe wpisał się w system wymiaru sprawiedliwości w Polsce jako zawód zaufania publicznego - podobnie jak toga z niebieskim żabotem wpisała się w krajobraz polskich sądów.

​Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie świętuje swoje 40-lecie! Józef Polewka, RMF FM / RMF FM

Jubileusz 40-lecia samorządu radców prawnych i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie to znakomita okazja do świętowania. Główne obchody jubileuszu zaplanowano na 24 czerwca 2022 roku. Uroczysta Gala w Operze Krakowskiej będzie okazją do zaprezentowania publikacji "Gen prawa" - zbioru przeprowadzonych przez red. Zbigniewa Bartusia wywiadów z radcami prawnymi, którzy kształtowali historię i tworzą teraźniejszość krakowskiej Izby radców prawnych.

Dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, tego dnia wręczy osobom zaangażowanym w działalność na rzecz zawodu i samorządu radcowskiego medale pamiątkowe 40-lecia. Uroczyste jubileuszowe obchody uświetni okolicznościowy wykład dr Hanny Machińskiej - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.