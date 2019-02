Jerzy Michał Bożyk, krakowski wokalista i kompozytor jazzowy, działacz niepodległościowy zmarł w sobotę w Krakowie – poinformował Urząd Miasta, powołując się na serwis "Jazzowy Kraków".

Obchody 25 rocznicy strajków studenckich w Łodzi. Jerzy Bożyk podczas koncertu strajkowych bardów / Grzegorz Michałowski / PAP

"Bardzo smutna wiadomość. Dziś odszedł na Wieczną Wartę Jerzy Bożyk - lwowiak, strzelec, jazzman, działacz opozycji antykomunistycznej, jedna z najbarwniejszych postaci współczesnego Krakowa, bard Marszu Szlakiem Kadrówki... Jurku, odpoczywaj w pokoju!" - napisał na Twitterze Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.



Jerzy Bożyk urodził się 7 maja 1941 r. we Lwowie. Ukończył liceum muzyczne w Łodzi w 1959 r. Po ukończeniu szkoły rozpoczął współpracę z zespołami The Jazz Five Boys, Silver Jazz i Tiger Rag. Do 1976 r. koncertował na kontraktach w Czechosłowacji, Finlandii i Szwecji. W 1977 r. zdał państwowy egzamin piosenkarski u profesora Bardiniego. Rozpoczął też studia teatrologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył je w 1985 r.



Od 1982 r. członek krakowskiego zespołu jazzowego Beale Street Band. Brał udział w Letnim Festiwalu Jazzowym w Piwnicy pod Baranami, oraz otwierał Ogólnopolski Studencki Festiwal Piosenki Turystycznej YAPA. Od wielu lat był związany z krakowskim klubem "Awaria".



Był tłumaczem języka słowackiego i teatrologiem. W 2016 r. otrzymał brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.