Czeka nas burzowa środa. Zagrzmi przede wszystkim na wschodzie Polski. Burzom towarzyszyć będzie intensywny deszcz oraz silny wiatr.

/ Wojtek Jargiło / PAP

Według synoptyków - lokalnie - na wschodzie Polski spadnie od 10 do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Nie można wykluczyć też gradu.



W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 13 st., 15 st. na południowym wschodzie, do 17 st., 20 st. w centrum i 21 st., 23 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.







Co czeka nas w nocy?

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie kraju okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Po północy lub nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza od Pomorza, przez centrum, po południowy wschód kraju. Temperatura minimalna od 6 st. do 9 st., nad morzem do 11 st.; chłodniej w dolinach i kotlinach podgórskich, od 3 st. do 6 st. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.





Jak zapowiada się czwartek?

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Od Pomorza, przez centrum, po południowy wschód kraju przejściowo małe. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po południu w województwach południowych i zachodnich również przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.



Temperatura maksymalna od 20 st. do 24 st., chłodniej na wschodzie, Podhalu oraz na wschodnim wybrzeżu, od 16 st. do 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy, na północnym wschodzie i w centrum miejscami słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.