Dla ludzi, którzy cierpią na arachnofobię, to może być największy koszmar. Na jednej z greckich plaż, w mieście Etoliko, pająki miały tak idealne warunki do rozmnażania, że w miejscowości pojawiły się ich miliony, a może nawet miliardy. Pajęczaki stworzyły też 300 metrów pajęczyny, którą pokrył drzewa, kamienie i wszystko, co spotkały na swojej drodze. Zdjęcia pokazujące "dzieło" pająków szybko obiegły internet.

