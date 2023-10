Karol Kalinowski złożył rezygnację z funkcji dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. W sierpniu gdańska prokuratura wszczęła śledztwo ws. nadużyć i niedopełnienia obowiązków przez dyrektora Kalinowskiego.

Informację o złożeniu rezygnacji Karola Kalinowskiego przekazał gdański magistrat.

O swojej decyzji Karol Kalinowski poinformował podczas spotkania z pracownikami miejskiej jednostki - wskazuje w przesłanym PAP komunikacie rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel.



Złożyłem rezygnację ze stanowiska ze względów osobistych. Udało mi się wprowadzić wiele zmian w funkcjonowaniu DRMG, bo głównym zadaniem było zdynamizowanie pracy jednostki i ścisłe pilnowanie terminów inwestycji. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę - mówi cytowany w informacji Karol Kalinowski.

W komunikacie poinformowano, że pełnienie obowiązków dyrektora miejskiej jednostki prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powierzyła Krzysztofowi Małkowskiemu, dotychczasowemu dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych w DRMG.

Śledztwo wszczęto w sierpniu

W sierpniu Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie nadużyć i niedopełnienia obowiązków przez szefa Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Karola Kalinowskiego. Dotyczy ono okresu od grudnia 2021 roku do lipca 2023 roku.



Rzeczniczka prokuratury prok. Grażyna Wawryniuk przekazała, że śledztwo jest w toku i nikomu nie postawiono zarzutów.

Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł PiS

Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł PiS Kacper Płażyński, który podczas konferencji prasowej w lipcu br. wskazywał, że w miejskiej spółce, która jest odpowiedzialna za obsługę inwestycji i remonty w mieście, mogło dojść do popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia szkody majątkowej w związku ze sposobem zarządzania i zawieraniem umów.



DRMG odpierało zarzuty tłumacząc, że czynności wyjaśniające, które przeprowadzono w miejskiej jednostce nie potwierdziły, że doszło do złamania przepisów prawa.