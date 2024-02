10 kwietnia w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi Jason Derulo - amerykański piosenkarz, tancerz i choreograf - jeden z najbardziej popularnych artystów na światowym rynku muzycznym. Warszawa będzie jedynym polskim miastem na światowej trasie promującej nowy album króla popu - "Nu King", który będzie miał premierę 16 lutego.

/ Britta Pedersen / PAP/DPA

Jason Derulo to amerykański artysta łączący kreatywnie w swojej twórczości elementy popu, hip-hopu i R’n’B, tworząc swój niepowtarzalny styl, który trudno zaszufladkować. W ciągu kilkunastu lat kariery ugruntował swoją pozycję na światowym rynku muzycznym sprzedając łącznie ponad 250 mln singli, a aż 20 spośród jego utworów pokryło się platyną. Całkowita liczba streamów Jasona Derulo w sieci zamyka się astronomiczną liczbą 21 miliardów.

Derulo jest nie tylko niezwykle popularnym artystą, ale prawdziwym fenomenem mediów społecznościowych. Łącznie na wszystkich platformach obserwuje go ponad 150 mln osób.

Urodzony w 1989 roku piosenkarz i tancerz, choreograf, producent muzyczny oraz autor tekstów jest obecnie jednym z najszerzej rozpoznawalnych nazwisk na światowej scenie muzycznej. Pierwsze występy rozpoczął mając zaledwie 5 lat, a trzy lata później napisał swoją pierwszą piosenkę "Crush on You" . Studiował w The American Musical and Dramatic Academy w Nowym Jorku. Następnie został odkryty przez wpływowego producenta J. R. Rotema, który zaproponował mu współpracę z Warner Music Group. Kamieniem milowym w rozwoju kariery Jasona Derulo okazał się rok 2009, kiedy to wydany przez niego jego singiel “Whatcha Say" dotarł do pierwszego miejsca prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

/ matriały prasowe /

Artysta ma na swoim koncie 4 albumy studyjne i ponad 20 singli. 16 lutego 2024 będzie miała miejsce premiera jego najnowszego, oczekiwanego niemal od dekady albumu - "Nu King". Derulo opublikował niedawno na Instagramie imponującą listę artystów, których zaprosił do gościnnego udziału w nagraniu płyty. Są wśród nich takie nazwiska, jak: Michael Bublé, Meghan Trainor, Nicki Minaj, czy wokalista zespołu Maroon 5 Adam Levine.

Koncert na Torwarze będzie niepowtarzalną okazją, by usłyszeć światowe hity Jasona Derulo z różnych okresów jego kariery na żywo i to w fantastycznej, scenicznej i tanecznej oprawie.

