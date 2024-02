"Wierzę, że nie będzie dużych podwyżek (po uwolnieniu cen prądu - przyp. RMF FM). Pracujemy dwutorowo. Z jednej strony porządna ustawa, która ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i dać dodatki osobom najuboższym, bądź tym mniej zarabiającym. Z drugiej strony spotykam się jutro z minister przemysłu panią Czarnecką, żeby rozmawiać o tym, bo mamy pomysły jak znormalizować sytuację na rynku energii tak, by stabilizacja postępowała szybciej i byśmy mogli w drugiej połowie roku mieć dostępne niższe ceny energii" - zapewniła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Hennig-Kloska: Wierzę, że nie będzie dużych podwyżek prądu Piotr Szydłowski / RMF FM

Dopytywana, czy kwestia uwolnienia cen w drugiej połowie roku jest przesądzona, nie odpowiedziała wprost. Pracujemy. Chodzi nam o to, by dostarczyć ludziom jak najbardziej przystępne ceny dla przeciętnego obywatela i zjadliwe dla gospodarki - mówiła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska została zapytana, czy po uwolnieniu cen prądu podwyżki mogą sięgać 200 procent. Nie, takich podwyżek nie ma. Bazujemy na cenach z 2021 roku. W międzyczasie pensje i ceny poszły w górę o jakieś 30-40 proc., bo przecież mieliśmy dość wysoką inflację, więc punkt wyjścia jest dość niski. Natomiast naszym celem jest dalsza strukturalna poprawa cen na rynku energii. Taryfy na rynku spadły o jakieś 30 proc. - wyjaśniała Paulina Hennig-Kloska. Ministra stwierdziła, że specjaliści obliczają teraz, jakie państwo ma możliwości w kwestii pomocy dla obywateli i ograniczenia wzrostu cen energii.

Paulina Hennig-Kloska / Piotr Szydłowski / RMF FM

500 zł oszczędności

Dzisiaj przeciętne gospodarstwo domowe na tym, że mamy zamrożone ceny energii, zaoszczędziło w pierwszej połowie roku 500 zł. Dla jednego gospodarstwa to cena nie do przeskoczenia, dla innego nie ma problemu - stwierdziła posłanka. Dodała też, że jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to ceny na rynku są niższe niż ceny mrożone, więc firmy nie powinny być nimi negatywnie zaskoczone.

Hennig-Kloska dodała, że utrzymywanie zamrożonych cen kosztuje budżet około 15 mld zł w pierwszej połowie roku.

Szefowa resortu podkreśliła, że jeśli chodzi o dopłaty do prądu, to na pewno będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Wsparcie dla osób uboższych będzie większe. My mamy ubóstwo energetyczne dwa razy większe niż w Europie Zachodniej - dodała.

Rolnicy nie chcą Zielonego Ładu. "Za dużo mówi się o regulacjach, za mało o szansach"

W rozmowie pojawił się też temat rolniczych protestów. Farmerzy jasno podkreślają, że sprzeciwiają się Zielonego Ładowi. Posłanka Trzeciej Drogi zapytana o to, co powiedziałaby na ten temat protestującym, mówiła: Za dużo mówi się o regulacjach, za mało o szansach. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli myśleć o transformacji energetycznej w kontekście szansy na tworzenie nowych miejsc pracy, sprowadzania nowej technologii, otwierania tu w Polsce fabryk.