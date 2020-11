To ma być przestroga dla wszystkich lekceważących pandemię. Lekarz Kenneth Remy nagrał filmik, na którym pokazuje, jak mogą wyglądać ostatnie chwile pacjentów, którzy dotkliwie przechodzą Covid-19.

Wideo youtube

Filmik ma pokazywać perspektywę chorego, który ma zostać zaintubowany. Widać na nim lekarza w maseczce i goglach, który pochyla się nad wyimaginowanym pacjentem. Kamera przybliża się i oddala. "Tak to wygląda, gdy oddychasz 40 razy na minutę, poziom saturacji masz na poziomie znacznie niższym niż 80 proc." - mówi lekarz.

Później dr Remy zaczyna intubować "pacjenta" i tłumaczy, że "tak właśnie będą wyglądały ostatnie chwile naszego życia, jeśli nie zaczniemy nosić maseczek, gdy jesteśmy na zewnątrz, jeśli nie będziemy zachowywać dystansu, jeśli nie będziemy często myć rąk".

Obiecuję ci, że to zobaczysz. Obiecuję ci, że to zobaczy twoja mama albo twój tata, albo twoje dzieci na końcu swojego życia, jeśli zarażą się koronawirusem. To poważne. Błagam, stosuj wszystkie środki zapobiegawcze, abyśmy mogli skutecznie zapobiec twoje chorobie i chorobie twoich bliskich - słychać na nagraniu.

Dr Kenneth Remy jest badaczem na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Pracuje też w szpitalu Barnes-Jewish Hospital i St. Louis Children’s Hospital. Jest specjalistą w zakresie intensywnej terapii - podaje CBS News.

Apel opublikowano w czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych wirus wciąż niebezpiecznie się rozprzestrzenia. Jednocześnie mimo ostrzeżeń miliony Amerykanów wyjechały z domów na Święto Dziękczynienia.