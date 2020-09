We wtorek wieczorem żołnierze zakończyli łącznie odcinków mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie. Przeprawa ma być gotowa w środę.

Budowa mostu pontonowego na Wiśle / Paweł Balinowski / RMF FM

Prace przy łączeniu kolejnych elementów mostu pontonowego zajęły kilkanaście godzin. Najcięższa była sama koordynacja prac, ponieważ droga w okolicach ulicy Farysa, w pobliżu której postawiony zostanie most pontonowy, jest oblegana przez samochody, zaś sam przesmyk jest wąski, dlatego ruch odbywał się wahadłowo - mówił Ppłk Piotr Kranz z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. Prace wznowione zostaną w środę rano.

Po moście przebiegał będzie tymczasowy rurociąg - tzw. bypass - którym ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy będą transportowane do leżącej na praskiej stronie stolicy oczyszczalni ścieków "Czajka". Wojsko zakłada, że przeprawa będzie możliwa do wykorzystania do końca listopada, a być może i dłużej - o ile zajdzie taka potrzeba i będą sprzyjające warunki pogodowe.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. Według danych z poniedziałku, od tego czasu do Wisły miasto zrzuciło ponad 2,5 mln metrów sześciennych ścieków.



Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia.