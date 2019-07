Od 500 lat na dnie Morza Bałtyckiego leży żaglowiec z epoki renesansu. Jego stan jest wyjątkowo dobry, ale pochodzenie nieznane. Archeolodzy nazywają statek "Okänt Skepp", co po szwedzku znaczy "Nieznany statek".

Badania nad znaleziskiem to współpraca między Centrum Archeologii Morskiej na Uniwersytecie w Southampton; Instytutem Archeologii Morskiej Uniwersytetu Södertörn w Szwecji; Deep Sea Productions w Szwecji i MMT, szwedzką firmą, która przeprowadza badania dna morskiego dla firm energetycznych / Deep Sea Productions / materiały prasowe

Pierwsze informacje na temat wraku pojawiły się już w 2009 roku. Wtedy badanie sonarem, wykonane przez Szwedzką Administrację Morską zarejestrowało anomalię na dnie Morza Bałtyckiego. Rok później robot wyposażony w kamerę, który miał badać podmorską trasę gazociągu, sfilmował kadłub żaglowca.



W marcu 2019 r. zespół badawczy opuścił na dno morza kilka robotów, które miały za zadanie zbadać i udokumentować to, co później okazało się renesansowym żaglowcem.





W stanie idealnym

Badacze poinformowali, że znaleziony na dnie Bałtyku żaglowiec jest w idealnym stanie. Jego kadłub, maszty oraz takielunek są bardzo dobrze zachowane.



Na wraku widoczne były również różne rzadkie przedmioty, w tym drewniana pompa zęzowa i kabestan, szeroki cylinder służący do zwijania liny. Kotwica statku była również widoczna, a jej obecność pomogła datować wrak na koniec XV lub na początek XVI wieku - powiedział dr Pacheco-Ruiz z Centrum Archeologii Morskiej na Uniwersytecie w Southampton, który przewodniczył pracom nad znaleziskiem.



Pochodzenie zaginionego statku bałtyckiego nie jest jeszcze znane. Na razie archeolodzy morscy nazywają to Okänt Skepp, „nieznanym statkiem”.

Statek z czasów wypraw Kolumba

Najprawdopodobniej znaleziony okręt był statkiem handlowym. Ma długość 52-60 stóp (ok 15-20 metrów).



Znalezisko pochodzi z czasów wypraw Krzysztofa Kolumba i jest porównywalne wielkością do statku "Santa Maria", na którym pływał podróżnik. Ten okręt miał ok. 60 stóp i liczył ok. 55 osób załogi.



Kadłub odkrytego statku / Deep Sea Productions / YouTube

"Nieznany Statek" (Okänt Skepp) jest jest prawdopodobnie najlepiej zachowanym wrakiem wczesnego okresu nowożytnego, jaki kiedykolwiek odkryto.



Badacze planują powrót w miejsce znalezienia żaglowca i rozpoczęcie kolejnych badań.



