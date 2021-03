Czujesz się zmęczony, brak ci energii? Zrób sobie krótką przerwę w pracy. Po kilku minutach poczujesz się lepiej i będziesz pracował bardziej wydajnie - przekonują na łamach czasopisma "Journal of Applied Psychology" naukowcy z North Carolina State University, National University of Singapore i University of Illinois. Ich badania pokazują, że z pracowników, którzy mają autonomię w wyborze pory i formy takiej "mikroprzerwy", pracodawcy mają więcej pożytku.

