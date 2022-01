Witamina D i kwasy tłuszczowe omega-3 ujawniają kolejne korzystne właściwości. Tym razem okazuje się, że mogą zmniejszać ryzyko chorób autoimmunologicznych. Opisane na łamach czasopisma "BMJ" wyniki badań naukowców Harvard Medical School wskazały, że po dwóch latach zażywanie witaminy D zmniejsza ryzyko tych chorób o blisko jedną czwartą, zażywanie kwasów omega-3 o blisko jedną piątą, a zażywanie razem zmniejsza to ryzyko o 30 procent.

Autorzy pracy brali pod uwagę wiele schorzeń autoimmunologicznych, w przypadku których układ odpornościowy omyłkowo atakuje własne komórki pacjenta. Były to m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, polimialgia reumatyczna, objawiająca się głównie bólem oraz sztywnością mięśni karku, obręczy barkowej i biodrowej, łuszczyca, a także choroby tarczycy, w tym często ostatnio diagnozowana u kobiet choroba Hashimoto.

Do udziału w eksperymencie zaproszono blisko 26 tysięcy osób w wieku średnio 67 lat. Przypadkowo przypisano je do grup, które otrzymywały dziennie 2000 jednostek witaminy D lub placebo oraz 1000 mg kwasów tłuszczowych omega-3 lub placebo. Osoby te poproszono, by w ciągu następnych 5 lat zgłaszać wszystkie przypadki zdiagnozowanych u nich chorób autoimmunologicznych. Zarówno witamina D, jak i kwasy omega-3 mają udokumentowane działanie przeciwzapalne i wspierające poprawną pracę układu odpornościowego. Ich wpływu na ryzyko chorób autoimmunologicznych wcześniej jednak nie badano.

Na początku eksperymentu wszyscy ochotnicy informowali o wieku, miejscu zamieszkania, dochodach, poziomie wykształcenia, stylu życia, wadze, diecie, używanych suplementach i wreszcie medycznej historii. Ich krew badano pod kątem poziomu witaminy D i kwasów tłuszczowych omega-3.

Wyniki pokazały, że zażywanie witaminy D, niezależnie czy z kwasami Omega-3, czy bez, obniżało ryzyko chorób autoimmunologicznych o 22 proc. Zażywanie kwasów omega-3 - niezależnie czy z witaminą D, czy bez, obniżało ryzyko o 18 proc., zaś zażywanie i jednego i drugiego zmniejszało ryzyko nawet o 30 proc.

Zdaniem autorów pracy to istotne obserwacje, bowiem dotyczą dobrze tolerowanych i łatwo dostępnych suplementów, a nie ma innych znanych metod obniżenia ryzyka chorób autoimmunologicznych. Naukowcy zamierzają kontynuować badania, by przekonać się, czy te preparaty mogą okazać się skuteczne u osób młodszych, a także u tych, dla których ryzyko chorób autoimmunologicznych jest szczególnie wysokie.