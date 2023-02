Naukowcy już natrafili na pierwsze ślady zabudowań przykrytych popiołem wulkanicznym i ziemią. Wykopaliska w Pompejach to olbrzymia odpowiedzialność. To operacja niepowtarzalna. Dlatego należy udokumentować i przeanalizować dobrze każdy eksponat i od razu myśleć, jak go zabezpieczyć i odrestaurować to, co znajdujemy - komentuje dyrektor parku archeologicznego Pompejów Gabriel Zuchtriegel.

W badaniach uczestniczy prawdziwa armia naukowców. Pracują tam archeolodzy, archeobotanicy, wulkanolodzy, topografowie, architekci, inżynierowie i geolodzy. Obecni są też specjaliści od stratygrafii. Przed badaczami wiele lat pracy i około 15 hektarów terenu, który czeka na odsłonięcie. Ostatnie odkrycia w sierpniu ubiegłego roku, rzuciły nowe światło na życie rzymskiej klasy średniej.