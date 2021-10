Naukowcy z University College London opublikowali na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA" najostrzejsze do tej pory, mikroskopowe zdjęcie żywej bakterii. Obraz pokazuje złożoną strukturę charakterystycznej dla bakterii Gram-ujemnych zewnętrznej błony ochronnej, która utrudnia działanie antybiotyków. Praca, napisana wspólnie z badaczami National Physical Laboratory, King’s College London, University of Oxford i Princeton University zwraca uwagę na słabe punkty tej błony, które można próbować wykorzystać do zwalczania tych mikroorganizmów.

REKLAMA