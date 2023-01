W przypadku tej egzoplanety uzyskano krzywą zmian blasku gwiazdy, a także wykorzystano spektrograf bliskiej podczerwieni NIRSpec, pracujący na pokładzie Teleskopu Webba. Obserwacje szybko pokazały, że planeta istnieje. Czy może na niej istnieć życie?

To jest oczywiście pytanie o to, w jakich warunkach życie może się rozwijać. Naukowcy w tej chwili mają jedną planetę, na której się zaistniało. Jest nią Ziemia. W związku z tym poszukujemy planet zbliżonych do Ziemi, bo prawdopodobnie tam są podobne warunki, które pozwalają na rozwój również takiego pozaziemskiego życia. Taka planeta nie może być ani za zimna, ani za gorąca. Atmosfera na takiej planecie musi być złożona nie z metanu, nie jest pierwiastków i związków, które są dla życia szkodliwe. Ta planeta, odkryta kilka dni temu taką planetą prawdopodobnie nie jest, bo ona jest po prostu zbyt gorąca, pomimo podobnego do Ziemi rozmiaru - mówi Grzegorz Brona.

Badacze ustalili, że planeta jest o kilkaset stopni cieplejsza, niż Ziemia. Zatem jeśli posiada atmosferę i chmury, to może pod tym względem przypominać warunki panujące na Wenus.

Planeta okrąża swoją gwiazdę w zaledwie dwa dni. Jej gwiazda to czerwony karzeł o ponad połowę chłodniejszy od Słońca.