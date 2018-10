Teleskop Hubble'a ma kłopoty i NASA nie ma pewności, czy uda się je rozwiązać. Agencja potwierdziła na Twitterze pogłoski, że w miniony piątek teleskop zapadł w stan uśpienia po tym, jak zawiódł jeden z utrzymujących go w odpowiednim położeniu, żyroskopów. Na razie najwyraźniej nie udało się przyczyn awarii usunąć. Teleskop ma sześć żyroskopów i awaria jednego lub dwóch nie byłaby wielkim problemem, gdyby nie to, że już od dłuższego czasu działały tylko trzy. To praktycznie minimalna liczba, potrzebna do stabilnych pomiarów i obserwacji. Teraz zostały dwa i NASA ma poważny ból głowy.

REKLAMA