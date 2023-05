Prace nad sztuczną inteligencją trwają i to mimo sprzeciwu czołowych biznesmenów i inwestorów. Chociaż sam Elon Musk wyraził swój niepokój związany z rozwojem AI, inni nie mają podobnych dylematów. Firma Nvidia przyznała, że buduje w Izraelu superkomputer, który ma być przeznaczony właśnie do systemów sztucznej inteligencji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Amerykański gigant Nvidia znany do tej pory z konstruowania procesorów graficznych poinformował w poniedziałek, że aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na aplikacje oparte na sztucznej inteligencji (AI), buduje w Izraelu superkomputer o nazwie Israel-1, który ma być jednym z najszybszych na świecie.

Oczekuje się, że system o nazwie Israel-1 zapewni wydajność do ośmiu eksaflopów do rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Jeden eksaflop umożliwia wykonanie 1 kwintyliona obliczeń na sekundę. FLOP to główna wydajności obliczeniowej superkomputerów.

Komputer do obliczeń AI oparty na technologii chmury został zaprojektowany w Izraelu w ciągu ostatnich 18 miesięcy kosztem setek milionów dolarów i jest jedną z najbardziej istotnych i kluczowych inwestycji Nvidii w ostatnich latach - poinformowała firma.



Israel-1 to duża inwestycja, która pomoże nam napędzać innowacje w Izraelu i na całym świecie. Sztuczna inteligencja jest najważniejszą siłą technologiczną w obecnym czasie - komentuje wiceprezes Nvidii Gilad Shainer.

W trakcie pracy nad superkomputerem Nvidia współpracowała z 800 startupami w Izraelu oraz dziesiątkami tysięcy inżynierów oprogramowania.

Israel-1, który według firmy będzie jednym z najszybszych superkomputerów na świecie, ma osiągnąć zdolność operacyjną do końca 2023 roku.