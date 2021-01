Najgroźniejsze wstrząsy mózgu towarzyszą uderzeniom, podczas których dochodzi do rotacyjnego ruchu głowy - piszą na łamach czasopisma "Physics of Fluids" naukowcy z laboratorium prof. Qianhong Wu na Villanova University. To dlatego tak często nokaut następuje w boksie po uderzeniu w podbródek. Co ciekawe, te doniesienia opierają się na wynikach badań... jajek. Ich żółtka okazują się znakomitym modelem do badań mózgu.

Zdjęcie ilustracyjne /Pixabay

REKLAMA