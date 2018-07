​Naukowcy przywrócili do życia nicienie, które od kilkudziesięciu tysięcy lat były zamarznięte. To prawdopodobnie najstarsze żyjące dzisiaj zwierzęta na świecie. Robaki "ruszają się i jedzą" po raz pierwszy od epoki plejstocenu.

Rosyjscy naukowcy z Moskwy we współpracy z ekspertami Uniwersytetu Princeton przebadali 300 rozmrożonych robaków. Dwie samice dają "oznaki życia", a mianowicie poruszają się i jedzą.

Nasze badania pokazują, że organizmy wielokomórkowe mogą przetrwać długi okres (kilkudziesięciu tysięcy lat) w warunkach naturalnej kriokonserwacji - mówi jeden z naukowców w rozmowie z "The Siberian Times".

To oczywiste, że to pokazuje, że nicienie z plejstocenu mają pewne mechanizmy adaptacyjne, co może być istotne dla nauki, zwłaszcza dla kriomedycyny, kriobiologii i astrobiologii - dodał.

Oba robaki pochodzą z Jakucji, najzimniejszego regionu Rosji. Szacuje się, że jeden - znaleziony w wiewiórczej dziupli - ma około 32 tys. lat. Drugi został znaleziony w wiecznej zmarzlinie nieopodal rzeki Ałazeja. Wiek tego osobnika szacuje się na 42 tys. lat.