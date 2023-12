Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) dopuściła do użytku pierwszą w USA terapię genową, w której stosowane są metody edycji genów CRISPR. Lek służy do leczenia anemii sierpowatej, a jego zatwierdzenie jest według ekspertów przełomem w medycynie oraz podejściu do tej rzadkiej choroby.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Opracowana przez firmy Vertex Pharmaceuticals i CRISPR Therapeutics terapia nazwana Casgevy polega na pobraniu komórek macierzystych z krwi chorego, które są potem modyfikowane genetycznie za pomocą technologii CRISPR i z powrotem wstrzyknięte pacjentowi. Obok tej terapii, FDA zatwierdziła również inną terapię genową leczącą tę samą chorobę. Anemia sierpowata to stosunkowo rzadka, lecz dotkliwa choroba genetyczna. Wiąże się z napadami bólu i koniecznością regularnych transfuzji krwi.



Dotychczas jedynym sposobem leczenia był przeszczep szpiku kostnego od dawcy. Nowa terapia - stosowana jednorazowo, lecz wymagająca kilkutygodniowego pobytu w szpitalu - kosztuje obecnie 2,2 mln dolarów. Na czym polega CRISPR?

CRISPR to nowa i rewolucyjna metoda edycji genów, odkryta w 2012 r. przez Jennifer Doudnę i Emmanuelle Charpentier, za co otrzymały one w 2020 r. nagrodę Nobla z chemii. Decyzja FDA o dopuszczeniu do użytku leku opartego na tej metodzie może utorować drogę do kolejnych tego typu terapii.



Jak powiedziała w piątek Doudna, zatwierdzenie leku "stwarza obietnice terapii genetycznych, które starają się leczyć chorobę u jej źródła, poprzez ukierunkowaną zmianę w DNA osoby".



To niemal zmienia sposób, w jaki definiujemy medycynę - powiedziała laureatka Nobla, cytowana przez "Wall Street Journal".



Przełom pochwalił też prezydent USA Joe Biden, który terapię określił jako owoc państwowych inwestycji w innowacje.



Ten znaczący medyczny postęp jest wielką nadzieją na opracowanie dodatkowych terapii ratujących życie i daje nadzieję milionom Amerykanów, doświadczającym innych rzadkich chorób - oznajmił Biden w oświadczeniu.

