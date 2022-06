Paleontolodzy z University of Southampton odkryli na brytyjskiej wyspie Wight szczątki największego lądowego drapieżnika w historii Europy. Na łamach czasopisma "PeerJ Life & Environment" opisują poruszającego się na dwóch nogach, należącego do tak zwanych spinozaurów, olbrzyma o krokodylim pysku, który mógł sięgać nawet 10 metrów długości. Nazwany od warstw skalnych, w jakich znaleziono te szczątki spinozaur White Rock żył około 125 milionów lat temu, polował prawdopodobnie w płytkich przybrzeżnych wodach.

Rysunek spinozauryda White Rock / UoS/Anthony Hutchings / Materiały prasowe

"To było olbrzymie zwierzę o rozmiarach sięgających 10 metrów i wadze wielu ton. Biorąc pod uwagę niektóre z jego rozmiarów, można go uznać za największego drapieżnika znalezionego do tej pory w Europie. Wielka szkoda, że nasza wiedza na jego temat opiera się na tak skąpych danych, ale i one pozwalają ocenić, jak był potężny" - przyznaje doktorant UoS Chris Barker, który kierował pracami badawczymi.

Kości dinozaura, między innymi kręgi z ogona i okolic miednicy, znaleziono w rejonie Compton Chine na południowym wybrzeżu Isle of Wight. Wyspa jest znana z odkryć szczątków, pochodzących z różnych gałęzi dinozaurów. Niektóre z nich są wciąż bardzo słabo znane. Ekipa z UoS publikowała informacje na temat dwóch nowo odkrytych gatunków spinozaurów, w 2021 roku.

Szczątki znaleziono w formacji Vectis, pochodzącej z okresu wczesnej kredy, około 120 milionów lat temu, składającej się z osadów brzegowych.

"Ta formacja jest dość uboga w kości dinozaurów, może się okazać, że to najmłodsze szczątki spinozaura, jakie w Wielkiej Brytanii znaleziono" - dodaje współautor pracy, Neil Gostling.

Formacja przechowuje osady z okresu, kiedy wody oceanów zaczynały się podnosić. Spinozaur White Rock mógł znajdywać wtedy pożywienie w płytkich, przybrzeżnych wodach.

"Ponieważ znamy na razie tylko nieliczne jego kości, nie nadaliśmy mu jeszcze formalnej naukowej nazwy. Liczymy na to, że dotrzemy do kolejnych fragmentów" - mówi współautor, Darren Naish z UoS.

Zdaniem autorów pracy, nowe odkrycie potwierdza hipotezę postawioną w ubiegłorocznej publikacji, że spinozaury pojawiły się i zróżnicowały w zachodniej Europie, skąd rozprzestrzeniły się na inne tereny.

Ułożenie najlepiej zachowanych kości spinozauryda White Rock / Materiały prasowe

Ślady na zachowanych kościach wskazują na to, że olbrzym po śmierci stał się pożywieniem dla padlinożerców. Charakterystyczne otwory wskazują na to, że mogły się nim żywić larwy padlinożernych owadów.

"To interesujące, że tak gigantyczny drapieżca mógł stać się potem pokarmem dla gigantycznych owadów" - dodaje współautor pracy, Jeremy Lockwood z University of Portsmouth i Natural History Museum.

Naukowcy zapowiadają, że poza poszukiwaniem kolejnych kości skoncentrują się teraz na badaniach mikroskopowych tych dostępnych, co powinno pomóc określić tempo wzrostu i wiek spinozaura White Rock.