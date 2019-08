Naukowcy mają kolejną dobrą wiadomość dla optymistów, okazuje się, że żyje im się nie tylko łatwiej, ale i dłużej. Badacze z Boston University School of Medicine i Harvard T.H. Chan School of Public Health piszą o tym na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences". Wyniki ich badań pokazują, że osoby, które wykazują w ankietach największy optymizm żyją przeciętnie od 10 do 15 procent dłużej, niż najbardziej pesymistyczne, a szansa, że dożyją 85 roku życia jest dla nich większa nawet o 50 do 70 procent.

