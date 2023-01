Muzeum geologiczne w holenderskim mieście Boxtel być może jest w posiadaniu niezwykle rzadkich jaj dinozaurów z embrionami w środku. Na to wskazują badania wykonane tomografem.

Skanowane jaja dinozurów / Sem van der Wal / PAP/EPA

W szpitalu w Den Bosch wykorzystywany jest tomograf do przeskanowania 30 liczących 70 milionów lat jaj dinozaurów, które są w zbiorach muzeum w Boxtel. Muzeum posiada w sumie 182 jaja dinozaurów różnego gatunku, zebranych na terenie Francji, Hiszpanii i Mongolii.

Cała operacja może zająć nawet rok.

Jak przyznają naukowcy, szanse na znalezienie w którymś z jaj embrionu są niewielkie, ale zastrzegają: nigdy nie wiadomo.

Jedno z już przebadanych jaj ma w sobie elementy wskazujące na to, że są częścią embrionu.

To byłaby sensacja. Na świecie jest tylko ok. 10 jaj z embrionami dinozaurów w środku - mówi kurator muzeum Maarten de Rijke.

/ Sem van der Wal / PAP/EPA

Placówka wyśle teraz jajo do dalszych badań w Szwajcarii, mając nadzieję, że marzenia o embrionie dinozaura się spełnią. Jeśli się to potwierdzi, naukowcy będą chcieli zbudować model embrionu w 3D.

To będzie, jak układanie puzzli - mówi drugi z kuratorów Jonathan Wallaard.

Podejrzewa, że to konkretne jajo pochodzi od hadrozaura - dinozaura przypominającego wyglądem kaczkę, który zamieszkiwał tereny Ameryki Północnej ponad 70 milionów lat temu.

Ostatni raz jajo z embrionem dinozaura odkryto w 2021 roku w Chinach.

Maluch jest w nim w pozycji, jaką przybierają tuż przed wykluciem... kurczaki. Jajo z embrionem dinozaura zostało znalezione w prefekturze Ganzhou. Jak obliczają znawcy, ma co najmniej 66 milionów lat. To najprawdopodobniej teropod lub owiraptorozaur. Dostał nawet imię - Baby Yingliang. Gdyby żył, dorósłby do nawet 3 metrów wysokości.

Zobacz wizualizację: