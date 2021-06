Pandemia Covid-19 nieco odpuściła, nie musimy już nosić maseczek na zewnątrz, pozostały obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych. Naukowcy nie przestają jednak badać, na ile są skuteczne. Badacze z University of California w Davis i Icahn School of Medicine at Mount Sinai potwierdzają na łamach "Scientific Reports", że maseczki chirurgiczne zmniejszają o 70 proc. strumień cząsteczek emitowanych przez nas podczas mówienia. To ważne, bo badania naukowców z National Institutes of Health wskazują na to, że właśnie te cząsteczki najsilniej rozsiewają koronawirusa.

REKLAMA