45 nowych stanowisk dostępnych jest w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Zajrzeć można na przykład do izby druida czy pracowni alchemika albo testować tunel aerodynamiczny.

Nowa strefa jest najbardziej interaktywną strefą ze wszystkich miejsc w łódzkim Centrum Nauki i Techniki EC1. W kilku pomieszczeniach opowiadamy o tym, w jaki sposób poznajemy świat i w jaki sposób wykorzystujemy tę wiedzę w praktyce - wyjaśnia kierownik centrum - Michał Buława. Tutaj się wszystkiego dotyka, wszystkim się bawi i przez doświadczenia, poznaje się różne dziedziny nauki. Możemy zobaczyć zanurzający się batyskaf i nim sterować; możemy zobaczyć, jak przepływająca woda wpływa na statki; zobaczyć, jak działa przepływ powietrza. Mamy tunele aerodynamiczne: pionowy i poziomy. Mam też całą strefę akustyczną, czyli możemy zobaczyć falę stojącą dźwiękową, która unosi kawałki styropianu oraz można dowiedzieć się, jak grają poszczególne instrumenty.

Ciekawa jest również strefa alchemika oraz izba druida. Jest tu dymiący kociołek, a wokół są rozwieszone zioła, suszące się na zimowy czas - opowiada kierownik działu naukowo-dydaktycznego Centrum Nauki i Techniki EC1 - Paweł Barczyński. Taką scenografią pokazujemy, że ziołolecznictwo czy szukanie pomocy w ziołach, w naturze, było intensywni wykorzystywane w całej kulturze, na każdym kontynencie właściwie. Być może stąd brały swój początek pomysły na to, żeby stworzyć leki nie tylko z ziół, ale na początku z roślin. To takie początki farmacji, które zaczęły się od chęci pomocy drugiemu człowiekowi, zaczynając od tego co było wokół. Powstawały wtedy wywary, mikstury (one naprawdę pomagały) i niektóre były magiczne, ale o tych nie chcemy opowiadać. Te preparaty wykorzystywały właściwości lecznicze roślin, które nas otaczają i to stosowane jest do dziś.

Wśród nowych stanowisk jest wielką grę, w której kulki trzeba przeprowadzić przez labirynt. Rzecz jest o tyle trudna, że każdy gracz zmienia konfigurację plątaniny korytarzy za pomocą zapadek, dźwigni i zasuw, a gra się w kilka osób. To taka duża wersja gry, dawniej znanej z miniaturowej, kieszonkowej edycji.