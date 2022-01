Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem badaczy ze Stockholm University w Szwecji i University of Freiburg w Niemczech opracował kalendarz kryzysów i okresów dobrej koniunktury w Europie, mierzony intensywnością budownictwa drewnianego na terenach Starego Kontynentu. Wyniki badań opublikowanych na łamach czasopisma "Frontiers in Ecology and Evolution" obejmują okres 450 lat od XIII do XVII wieku i wskazują na znaczne obniżenie aktywności budowlanej w okresach wojen i epidemii.

