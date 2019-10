Warunki panujące na Marsie nie przestają zaskakiwać naukowców. Po paru tygodniach powolnego wkopywania się w marsjański grunt, polski Kret nagle częściowo wysunął się na zewnątrz. NASA analizuje możliwe scenariusze prowadzące do tego typu nieprzewidzianej sytuacji. Przez ostatnie tygodnie za pomocą łopatki ramienia robotycznego sondy InSight przyciskano Kreta do bocznej ścianki wygrzebanego w marsjańskim gruncie otworu, co zdawało się pomagać. W tym czasie Kret wsunął się do głębokości mniej więcej 38 centymetrów, na zewnątrz wystawały ostatnie dwa centymetry. W ciągu minionego weekendu Kret jednak wysunął się o kilkanaście centymetrów i lekko przechylił.

REKLAMA